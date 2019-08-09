В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, инцидент произошел около 10:40 мск в Красносельском районе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Водитель Kia не пропустил Hyundai.

Из-за ДТП пострадала женщина 1953 года рождения, у женщины 1960 года рождения травмы средней тяжести. Также тяжелые раны получил мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

В июне автомобиль в Петербурге вылетел на тротуар, пытаясь проскочить на желтый свет светофора, и наехал на троих пешеходов. ДТП произошло на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Пострадали велосипедист, мужчина и восьмилетний мальчик, их состояние оценивалось как средней тяжести.