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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
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Общество ,  
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В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов

В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу.

По предварительной информации, инцидент произошел около 10:40 мск в Красносельском районе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников. Водитель Kia не пропустил Hyundai.

Из-за ДТП пострадала женщина 1953 года рождения, у женщины 1960 года рождения травмы средней тяжести. Также тяжелые раны получил мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

Общество
На перекрестке в Петербурге машина второй раз за месяц сбила пешеходов

В июне автомобиль в Петербурге вылетел на тротуар, пытаясь проскочить на желтый свет светофора, и наехал на троих пешеходов. ДТП произошло на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева. Пострадали велосипедист, мужчина и восьмилетний мальчик, их состояние оценивалось как средней тяжести.

Теги: новости РБК, Санкт-Петербург, ДТП, пешеходы
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