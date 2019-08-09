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Во Франции потребовали решить вопрос по займам Российской империи

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер потребовал от правительства окончательно решить вопрос о выплатах французским гражданам-держателям облигаций Российской империи. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст его запроса, направленного на имя министра по вопросам государственной службы и бюджета Жеральда Дарманена.

Веркамер считает, что французские власти должны позаботиться о правах потомков держателей государственных облигаций российских компаний. Займы выдавались для модернизации экономики в XIX веке.

После революции советская власть аннулировала долги, а в 1997 году стороны заключили договор, по которому Москва выплатила $400 млн французским вкладчикам. Государства тогда условились, что Россия рассчиталась по долгам империи.

Однако, по утверждению Веркамера, французские вкладчики до сих пор «остаются потерпевшими». Он считает, что выплаты не соответствовали реальной стоимости ценных бумаг. Потомки инвесторов, отмечает депутат в документе, хотят знать о мерах, которые правительство Франции намерено принять, чтобы «уплатить кредиторскую задолженность и окончательно разрешить эту тяжбу».

Экономика
Французы вновь потребовали от России погасить царские долги

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Французы на протяжении нескольких лет требуют погасить царские долги. В январе 2018 года около 400 тыс. французов обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов, чтобы возместить ущерб. Глава ассоциации считает, что Россия должна заплатить, поскольку не объявляла себя банкротом, а госдолг не имеет срока давности. В 2013 году по этому же вопросу держатели ценных бумаг обращались в суд.

Теги: Франция, займы, Российская империя
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