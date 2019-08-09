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American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Глава Мозгоризбиркома предложил новые методы сбора подписей за кандидатов

Подписи в поддержку кандидатов на выборы нужно собирать в электронном виде, через портал госуслуг, считает председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовались более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена», — сказал он, добавив, что обработать эти подписи и сформировать списки по каждому кандидату сможет система ГАС «Выборы».

Другой вариант изменения регламента сбора подписей — сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий. «Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации», — считает он.

По его словам, новые требования к сбору подписей в поддержку кандидатов должны исключить ошибки при их обработке из-за человеческого фактора и необходимость проверки подписей.

Политика
ЦИК допустила упрощение процесса сбора подписей после выборов в Москве

Ранее о том, что механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Дискуссия разгорелась, после того как из-за отказа Мосгоризбиркома в регистрации ряда независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в столице начались массовые акции протеста. Отказ Мосгоризбирком объяснил большим процентом брака в собранных в их поддержку подписях.

Две последние акции — 27 июля и 3 августа — не были санкционированы мэрией. ОМОН массово задерживал их участников, а СК сейчас расследует дело о массовых беспорядках.

Теги: Мосгоризбирком, сбор подписей, выборы
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