Глава Мозгоризбиркома предложил новые методы сбора подписей за кандидатов

Подписи в поддержку кандидатов на выборы нужно собирать в электронном виде, через портал госуслуг, считает председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

«Если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовались более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена», — сказал он, добавив, что обработать эти подписи и сформировать списки по каждому кандидату сможет система ГАС «Выборы».

Другой вариант изменения регламента сбора подписей — сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий. «Члены комиссии могли бы дежурить, а избиратель — прийти и посмотреть информацию о кандидатах данного округа, оставить подпись в поддержку их регистрации», — считает он.

По его словам, новые требования к сбору подписей в поддержку кандидатов должны исключить ошибки при их обработке из-за человеческого фактора и необходимость проверки подписей.