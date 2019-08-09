Врач развеял миф о пользе красного вина для здоровья

Мнение о положительном влиянии на сердце бокала красного вина в день не имеет научного подтверждения. Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Вадим Попов, сообщает «РИА Новости».

Врач отметил, что для того, чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции. По словам Попова, мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причина в разнице гормонального фона, большей подверженности стрессу и склонности к нездоровому образу жизни. Врач рассказал, что самыми распространенными сердечно-сосудистыми заболеваниями являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.



