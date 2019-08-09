Сенатор предложил направить Японии ноту протеста из-за карты с Курилами

В связи с обозначением на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южных Курил как части Японии МИД России должен направить ноту. Об этом РБК заявил заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их законная территория», — сказал Климов.

По его словам, всякий раз после появления подобных публикаций Россия должна действовать на уровне МИДа. Иную реакцию сенатор назвал преждевременной. «Наша задача не усиливать конфронтацию между двумя странами, а создавать такую атмосферу, при который любые сложные вопросы могли бы быть решены в политико-правовой плоскости», — добавил Климов.

Ранее на сайте Олимпиады-2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы), принадлежность которых Токио оспаривает, были обозначены как часть Японии.