Сенатор предложил направить Японии ноту протеста из-за карты с Курилами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,12 +0,08 EUR Бирж. 72,84 +0,12 Brent 57,50 -0,05% USD Нал. 65,57 64,65 EUR Нал. 73,45 72,49 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD BTC/USD Бирж. 11 908,00 -147,00 IMOEX 2 700,39 +0,14% RTSI 1 306,66 +0,22% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
AMD $43 (+28,74%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
AMD $43 (+28,74%) прогноз RBC Capital Markets к 28.05.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
Как малому бизнесу повысить шансы на одобрение кредита Pro, 09:51 Власти сообщили об отсутствии подтоплений после ливня в Москве Общество, 09:44 «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Бизнес, 09:42 Врач развеял миф о пользе красного вина для здоровья Общество, 09:42 Росстат назвал наиболее популярный возраст для рождения детей Общество, 09:37 «Инновации». Главные события в России 10-16 августа Экономика инноваций, 09:32  В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна Общество, 09:28 Сенатор предложил направить Японии ноту протеста из-за карты с Курилами Общество, 09:28 «Это аномалия»: климатолог — о том, почему лето превратилось в осень Стиль, 09:26 «Спартак» заинтересовался футболистом молодежной сборной Франции Спорт, 09:22 В Бишкеке задержали около 40 сторонников Атамбаева Общество, 09:08 Индустрия 4.0 в целлюлозно-бумажной промышленности: цели и тренды Партнерский материал, 09:00 Валютная война временно отменяется: курс юаня помог индексам США вырасти Quote, 09:00 Синоптик назвал время окончания шторма в Москве Общество, 08:45
Общество ,  
0 
Сенатор предложил направить Японии ноту протеста из-за карты с Курилами

В связи с обозначением на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южных Курил как части Японии МИД России должен направить ноту. Об этом РБК заявил заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«В таких случаях МИД должен реагировать. Понятно, почему это делается, но, к сожалению для всех, этот процесс неизбежно будет продолжаться, поскольку японский политический истеблишмент должен демонстрировать населению Японии, что они по-прежнему придерживаются точки зрения, что это их законная территория», — сказал Климов.

Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои

По его словам, всякий раз после появления подобных публикаций Россия должна действовать на уровне МИДа. Иную реакцию сенатор назвал преждевременной. «Наша задача не усиливать конфронтацию между двумя странами, а создавать такую атмосферу, при который любые сложные вопросы могли бы быть решены в политико-правовой плоскости», — добавил Климов.

Ранее на сайте Олимпиады-2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы), принадлежность которых Токио оспаривает, были обозначены как часть Японии. 

Территориальный спор мешает заключению мира со времен Второй мировой войны. Япония называет острова своими северными территориями. Россия считает, что острова перешли СССР по итогам войны.

Теги: Япония, Курильские острова, Совет Федерации, новости РБК
Материалы по теме
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Политика
Япония выразила протест России в связи с учебными стрельбами на Курилах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter