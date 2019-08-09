Акции UC Rusal подешевели на 10%

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,05 -0,29 EUR Бирж. 72,73 -0,45 Brent 57,53 +1,97% USD Нал. 66,02 63,07 EUR Нал. 73,99 70,79 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1179 -0,0024 BTC/USD Бирж. 11 910,00 -145,00 IMOEX 2 696,69 +0,81% RTSI 1 303,80 +1,47% DJIA 26 378,19 +1,43% Nasdaq 8 039,16 +2,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Юнипро ₽3,02 (+13,68%) прогноз Промсвязьбанк к 17.04.20
American International $62 (+10,89%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 08 авг, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 08 авг, 14:06
Украинский депутат назвал Россию «воюющей стороной» Политика, 08:21 Как попавшийся на допинге спортсмен отвоевывает свою империю — Bloomberg Pro, 08:14 Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои Политика, 08:10 Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год Технологии и медиа, 08:01 Акции UC Rusal подешевели на 10% Бизнес, 07:52 Игрок киевского «Динамо» назвал неприятным переход Ракицкого в «Зенит» Спорт, 07:29 «МегаФон» решил простимулировать абонентов подтверждать данные о себе Технологии и медиа, 07:01 Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США Политика, 07:01 В Перу группу исследователей эвакуировали из-за угроз местных жителей Общество, 06:40 Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали на 2,5 недели Политика, 06:40 «Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб. Финансы, 06:35 СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю Общество, 06:11 Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Монреале Спорт, 06:06 Сыграют ли Ларссон и Тил за «Спартак». Главное о пятом туре РПЛ Спорт, 06:02
Бизнес ,  
0 
Акции UC Rusal подешевели на 10%

Акции компании UC Rusal на фоне неблагоприятной отчетности упали на 10,2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте биржи в Гонконге.

Ценные бумаги российского алюминиевого гиганта в первые минуты утренних торгов подешевели на 10,2% — до 3,08 гонконгских долларов за акцию ($0,39).

Накануне UC Rusal отчитался о чистой прибыли по итогам первого полугодия 2019 года. Как следует из отчетности, скорректированный чистый убыток компании составил $98 млн. Нормализованная чистая прибыль снизилась на 38,3% — до $599 млн. Выручка компании сократилась на 5,2% — до $4,736 млрд.

В компании объяснили нестабильность алюминия на мировом рынке торговыми разногласиями между Китаем и США, а также снижением экономического роста. В компании также прогнозируют, что мировой спрос на алюминий вырастет примерно на 2% в годовом выражении, до 67,5 млн тонн.

Как добавляется в пресс-релизе UC Rusal, несмотря на снижение в России спроса на алюминий на 8,8% по итогам первого квартала текущего года, компания ожидает в последующие месяцы восстановления рынка на фоне усилий Банка России и Министерства финансов.

Теги: UC Rusal
Материалы по теме
Rusal подтвердил планы по перерегистрации в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter