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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн
В компании скорректировали прогноз по росту спроса на алюминий из-за продолжающихся торговых разногласий в мире
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Чистая прибыль «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной на сайте биржи в Гонконге.

Скорректированная EBITDA компании сократилась до $528 млн. Годом ранее этот показатель составлял $1124 млн

В сообщении генерального директора компании Евгений Никитина сообщается, что несмотря на последние сложные времена «Русал» возвращается к прежним позициям. По его словам, компания готова выполнять финансовые обязательства, показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В материалах компании также указывается, что нестабильность на мировом рынке алюминия связана в том числе с торговыми разногласиями и снижением экономического роста. Поэтому мировой спрос, как считают в «Русале» вырастет на 2%, что ниже предыдущего прогноза.

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В «Русале» также отметили, что хотя спрос на алюминий в России сократился на 8,8% в первом полугодии, в последующие месяцы в компании ждут восстановления рынка на фоне усилий Банка России и Министерства финансов.

19 декабря прошлого года Минфин США уведомил конгресс о решении исключить UC Rusal, а также En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка, куда компания была включена прошлой весной. Одним из условий являлось сокращение доли Дерипаски в холдинге En+, крупнейшем акционере UC Rusal и «Евросибэнерго». Еще одним из условий снятия санкций стала отставка независимого исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Русал»
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