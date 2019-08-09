Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн

Чистая прибыль «Русала» в первом полугодии сократилась почти на $400 млн

В компании скорректировали прогноз по росту спроса на алюминий из-за продолжающихся торговых разногласий в мире

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Чистая прибыль «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года сократилась с $952 млн до $558 млн за аналогичный период годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной на сайте биржи в Гонконге.

Скорректированная EBITDA компании сократилась до $528 млн. Годом ранее этот показатель составлял $1124 млн

В сообщении генерального директора компании Евгений Никитина сообщается, что несмотря на последние сложные времена «Русал» возвращается к прежним позициям. По его словам, компания готова выполнять финансовые обязательства, показатель EBITDA во втором квартале увеличился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В материалах компании также указывается, что нестабильность на мировом рынке алюминия связана в том числе с торговыми разногласиями и снижением экономического роста. Поэтому мировой спрос, как считают в «Русале» вырастет на 2%, что ниже предыдущего прогноза.