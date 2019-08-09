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American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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В РТРС назвали причину отключения федеральных каналов в Москве

Сбои в трансляциях федеральных каналов произошли из-за использования системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщается на сайте государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

Отмечается, что 8 августа систему впервые задействовали в центральном узле инфраструктуры — в составе федерального центра формирования мультиплексов.

«На основании указаний уполномоченного органа в эфир были выданы предупреждения (ролик) о надвигающемся сильном ветре и о рекомендуемых мерах предосторожности в ряде регионов европейской части России», — говорится в сообщении.

Как пояснили в РТРС, при завершении работы системы произошло срабатывание модуля безопасности, блокирующего часть функций передающего оборудования. В связи с этим трансляция ряда телеканалов не возобновилась в автоматическом режиме. Система была использована по регламенту в рамках соглашения между РТРС и МЧС России, добавляется в сообщении.

«Сейчас все работает в штатном режиме», — сообщили РБК на «горячей линии» РТРС.

Вещание основных телеканалов в Москве было прервано вечером 8 августа. В эфире телеканалов появилась заставка с предупреждением МЧС России, в которой жителей столичного региона предупредили о сильном ветре в ближайшую ночь. Как отмечали собеседники РБК, сообщение на телеэкранах могли увидеть жители Москвы, а также подмосковной Коломны, Орехово-Зуево и Тверской области.

Предупреждение о предстоящем штормовом ветре разместил в своем Twitter и мэр Моссквы Сергей Собянин. Его сообщение также транслировалось на экранах, установленных в новых вагонах метро.

Теги: федеральные телеканалы, РТРС, Москва, МЧС, штормовое предупреждение
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