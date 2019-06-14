Актер Ален Делон госпитализирован во Франции

Французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за приступов мигрени, сообщает телеканал BFM TV.

По словам помощника 83-летнего артиста, он проходит плановое обследование и должен покинуть больницу уже этим вечером. Причиной частых головных болей и головокружений у артиста, по данным канала, является аритмия.

В мае Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за вклад в кинематограф. Приз вручала его дочь, актриса театра и кино Анушка Делон. Незадолго до церемонии в Сети появилась петиция против вручения данной награды Делону. В частности, актера подозревали в насилии над женщинами и симпатии к партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах, после службы в армии, он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером ордена Почетного легиона.