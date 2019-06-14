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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Актер Ален Делон госпитализирован во Франции
Французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за приступов мигрени, сообщает телеканал BFM TV.

По словам помощника 83-летнего артиста, он проходит плановое обследование и должен покинуть больницу уже этим вечером. Причиной частых головных болей и головокружений у артиста, по данным канала, является аритмия.

В мае Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за вклад в кинематограф. Приз вручала его дочь, актриса театра и кино Анушка Делон. Незадолго до церемонии в Сети появилась петиция против вручения данной награды Делону. В частности, актера подозревали в насилии над женщинами и симпатии к партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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Ален Делон объявил о завершении кинокарьеры

Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах, после службы в армии, он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером ордена Почетного легиона.

Теги: Ален Делон, госпитализация, Франция, актер
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