Журналистку ВГТРК не пустили к Зеленскому во время его визита в Турцию

Журналистку ВГТРК не пустили к Зеленскому во время его визита в Турцию

Охрана не пустила журналистку ВГТРК к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его встречи с Патриархом Варфоломеем в Турции. Об этом сообщает «Укринформ», который на своем YouTube-канале также опубликовал соответствующее видео.

По данным телеканала, инцидент произошел после того, как Зеленский попрощался с патриархом и направился к своему автомобилю, успев перед отъездом дать короткий комментарий телеканалу «1+1». Параллельно один из охранников президента, который, как уточняет «Укринформ», был предоставлен турецкой стороной, рукой удерживал журналистку ВГТРК. Сотрудница российского телеканала находилась во дворе Патриархии с начала визита Зеленского, пишет канал.

Судя по опубликованным кадрам, охранник блокировал движение журналистки, пока кортеж Зеленского не тронулся с места. «Отстаньте вы от меня, вы что делаете», — говорила охране журналистка. По информации «Укринформа», охранник после инцидента «быстро отбыл вместе с кортежем». В пресс-службе Патриархии изданию заявили, что охрана могла действовать таким образом, сочтя поведение сотрудницы ВГТРК некорректным.

7-8 августа Зеленский находится в Турции с официальным визитом. Он, в частности, провел встречу с президентом Реджепом Эрдоганом.