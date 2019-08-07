Зеленский заблудился на ковровой дорожке во время встречи с Эрдоганом

Зеленский заблудился на ковровой дорожке во время встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не заметил, как президент Турции предложил ему остановиться на ковровой дорожке. Вместо этого Зеленский продолжил движение, видеозапись опубликована на странице офиса Зеленского в Facebook.

Видео: president.gov.ua / Facebook

На записи видно, как Зеленский кивком поприветствовал кого-то из присутствовавших на церемонии и сделал несколько шагов в его сторону, отойдя от Эрдогана. Впоследствии украинский президент вернулся на ковровую дорожку.

После церемонии турецкий и украинский президенты провели переговоры в формате тет-а-тет. Планируется, что стороны побеседуют и в расширенном составе под председательством Зеленского и Эрдогана.

В Анкаре президент Украины пообщался с представителями крымско-татарской и украинской общин, пообещав привлекать внимание мирового сообщества к нарушению прав крымских татар со стороны России.