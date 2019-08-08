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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов

Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов. Об этом передает корреспондент РБК.

В этом случае протесты не будут мешать «людям, которые ведут своих детей в детские сады, в школы и пытаются попасть в лечебные учреждения», сказала она. Места, где можно будет проводить митинги, в законопроекте будут определены по принципу «удобства и безопасности», уточнила она в разговоре с корреспондентом РБК.

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Штрафы, аресты и предложения поменять законы

С 2013 года в России действует закон о «гайд-парках» — публичных площадках, где без согласования с властями города можно проводить публичные мероприятия.  В Москве изначально их было две — в парке «Сокольники» и на Пушкинской набережной в парке Горького, однако во время реконструкции набережной в 2015 году площадку у въездных ворот парка закрыли и не открыли вновь. Для проведения мероприятия организатору нужно заранее подать заявку в администрацию парка «Сокольники».

Для проведения массового мероприятия в других местах требуется согласование с мэрией Москвы.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Обсуждение законодательства о митингах началось после серии несанкционированных протестных акций в центре Москвы за допуск до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. По итогам последних двух митингов, которые прошли 27 июля и 3 августа, полиция задержала более 1,6 тыс. человек по данным полиции и более 2 тыс. человек по данным правозащитников. Из них под арестом оказались более 100 человек.

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Теги: Совет Федерации, митинг, акция протеста
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