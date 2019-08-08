СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку-2»

Соединенные Штаты и ряд стран Европы обсуждают проект трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который будет поставлять газ в ЕС из Восточного Средиземноморья, пишет Ефтимис Ангелудис — журналист немецкого издания Junge Welt. Этот проект может быть альтернативой российскому «Северному потоку-2».

Реализация EastMed обсуждалась на министерской конференции в Афинах 7 августа. На ней присутствовали министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

«США не могут просто запретить импорт газа из России без предоставления жизнеспособной альтернативы, по крайней мере, в будущем. Поставки СПГ из США через планируемые терминалы СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле должны были служить этой цели в течение длительного времени, хотя транспортировка СПГ дороже, чем поставки по трубам. EastMed предлагает эту альтернативу», — утверждает издание.

EastMed должен транспортировать газ из так называемого «энергетического треугольника» — газоносного района в Восточном Средиземноморье, разведкой которого занимаются Греция, Израиль и Кипр. Межправительственный меморандум о строительстве газопровода эти три страны и Италия заключили в декабре 2017 года, сообщал Reuters. В переговорах по реализации проекта в марте 2019 года принимал участие госсекретарь США Майк Помпео.