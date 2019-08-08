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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ

Замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что у Киева нет задолженности перед СНГ. Об этом он сообщил изданию «Укринформ».

Он отметил, что Украина никогда не была членом СНГ, так как не подписывала его устав. Боднар добавил, что страна была основателем и участником Содружества, когда это «имело смысл».

По его словам, Киев в течение последних шести лет не подписывал ни одного документа, которые принимают органы СНГ, в том числе — ежегодных решений о бюджете. В связи с этим Киев не брал на себя обязательства по уплате взносов.

«Поэтому никакой «задолженности» не может существовать в принципе», — сказал замминистра.

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Боднар отметил, что Украина снизила до минимума участие в заседаниях высших органов СНГ, поэтому исполком Содружества не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны.

По его словам, Киев ведет инвентаризацию около 240 заключенных в рамках СНГ договоров, из которых действие 15 соглашений уже прекращено. При этом он отметил, что соответствующие интересам Украины договоры продолжат действовать.

Накануне «Известия» со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.

Теги: МИД Украины, СНГ, задолженность
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