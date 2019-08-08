В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ

Замглавы украинского МИД Василий Боднар заявил, что у Киева нет задолженности перед СНГ. Об этом он сообщил изданию «Укринформ».

Он отметил, что Украина никогда не была членом СНГ, так как не подписывала его устав. Боднар добавил, что страна была основателем и участником Содружества, когда это «имело смысл».

По его словам, Киев в течение последних шести лет не подписывал ни одного документа, которые принимают органы СНГ, в том числе — ежегодных решений о бюджете. В связи с этим Киев не брал на себя обязательства по уплате взносов.

«Поэтому никакой «задолженности» не может существовать в принципе», — сказал замминистра.