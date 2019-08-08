Власти Москвы проспонсируют учебу детей-инвалидов в частных учреждениях

Власти Москвы выделят из бюджета средства на поддержку инклюзивных условий образования детей-инвалидов в частных учреждениях. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Эта поддержка, сообщили в департаменте, позволит довести финансирование, выделяемое из бюджета города Москвы, на инклюзивное образование каждого из детей-инвалидов в частных учреждениях, до уровня финансирования детей-инвалидов в государственных образовательных организациях, которые участвуют в реализации пилотного проекта по развитию общего образования в Москве.

Всего, по данным информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде», в 2014–2015 учебном году в Москве было 150 частных образовательных организаций. В 2018–2019 учебном году их было уже 190.

«За 2018/2019 учебный год 157 частным образовательным организациям из бюджета города предоставлены субсидии и гранты в общем объеме 708,3 млн руб.», — сообщили в департаменте.

