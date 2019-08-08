СМИ узнали о гибели людей при пожаре на военном объекте под Архангельском

СМИ узнали о гибели людей при пожаре на военном объекте под Архангельском

Два человека погибли и 15 пострадали при взрыве в воинской части в Архангельской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Взрыв произошел в воинской части в 30 км от Северодвинска», — сказал собеседник агентства.

ТАСС и «Интерфакс» сообщили о пожаре. Собеседник ТАСС в экстренных службах региона рассказал о десяти пострадавших и одном погибшем. По его словам, пожар начался на судне.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подтвердил ТАСС информацию о пожаре и отметил, что есть пострадавшие, но не уточнил их числа. Он добавил, что на место происшествия направили санитарную авиацию. Орлов также заявил, что эвакуация жителей не требуется.