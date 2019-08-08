СМИ сообщили о пожаре в воинской части под Архангельском

СМИ сообщили о пожаре в воинской части под Архангельском

По данным информагентств, есть жертвы и пострадавшие. Это уже второй за неделю пожар на российском военном объекте

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

На территории воинской части в Архангельской области произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, по предварительным данным, погиб человек. Источник «РИА Новости» в силовых структурах сообщил о двух погибших и 15 пострадавших.

Как отмечает ТАСС, речь идет о воинской части рядом с Северодвинском, а пожар начался на судне.

По данным «Интерфакса», инцидент произошел на территории военной части в поселке Нёнокса. На месте слышны взрывы. Предположительно, сдетонировали боеприпасы, сообщил собеседник агентства. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности, сообщает агентство.

Губернатор области Игорь Орлов, которого цитирует ТАСС, подтвердил, что на объекте произошел некий инцидент, но не уточнил подробностей. Глава региона также не указал, о каком именно районе идет речь. По его словам, есть пострадавшие и на место направлена санитарная авиация.

Как заявили агентству в пресс-службе правительства региона, больницы Архангельской области приведены в готовность для оказания помощи пострадавшим. Данных об их числе там не привели.