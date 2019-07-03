В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По факту произошедшего возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

По данным МВД, подозреваемые создали сайты, где от лица сотрудников столичного многофункционального миграционного центра обрабатывали заявки на оформление регистрации на территории России. Они изготавливали поддельные документы о постановке граждан на миграционный учет при помощи подложных бланков.

По оценке полиции, ежедневный доход мошенников превышал 150 тыс. руб., а ущерб от их деятельности за последние полгода составил более 10 млн руб.

В ходе обысков в арендуемом офисном помещении и по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли более 3 млн руб., свыше 30 банковских карт, поддельные бланки и штампы государственных учреждений и более 50 мобильных телефонов и сим-карт.