Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,11 -0,23 EUR Бирж. 73,05 -0,13 Brent 57,61 +2,11% USD Нал. 65,50 64,74 EUR Нал. 73,54 72,64 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1220 +0,0017 BTC/USD Бирж. 11 984,00 -1,00 IMOEX 2 703,19 +1,05% RTSI 1 307,66 +1,77% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Capri $40 (+21,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Capri $40 (+21,95%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 07 авг, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 07 авг, 12:30
Спецслужба заявила об использовании Атамбаевым живого щита из детей Политика, 11:44 «Нет!»: как уверенно и корректно отказать манипулятору Pro, 11:38 СМИ узнали об отказе ЦСКА продать Чалова английскому клубу за €25 млн Спорт, 11:34 Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина Общество, 11:33 Власти Украины решили отменить мораторий на продажу земель Политика, 11:28 Выдающаяся неделя для Bitcoin: обзор рынка криптовалют Крипто, 11:27 Названы самые популярные породы кошек в России Общество, 11:19 Зачем органические фермы нужны инвесторам и покупателям Партнерский материал, 11:13 Захарова назвала ситуацию в Киргизии внутренним делом Политика, 11:12 Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн Общество, 11:10 СМИ сообщили о переходе футболиста основного состава «Челси» в «Арсенал» Спорт, 11:08 Минфин захотел отдать часть функций министерств на аутсорсинг Экономика, 11:00 Нефть подорожала после предыдущего падения цен Финансы, 11:00 Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском Общество, 10:51
Общество ,  
0 
Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов объяснил РБК попытки возбудить уголовное дело против главы СССР Иосифа Сталина необходимостью правовой оценки репрессий.

Степанов отметил, что Сталин, Лазарь Каганович и другие подписали постановление ЦИК ВКП (б), утверждающее приказ НКВД №00447. Экс-следователь добавил, что в нем была установлена норма, сколько людей должно быть убито и посажено в лагеря «только за то, что они были церковниками, казаками, кулаками».

«Я считаю, что эти действия были незаконными. Я считаю, что должна быть дана объективная оценка действиям Сталина, от приказа которого были убиты мои родственники», — сказал он.

Общество
Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

По словам Степанова, он в течение двух лет судится с директором ФСБ Александром Бортниковым из-за интервью «Российской газете», в котором он объяснял репрессии при Сталине перегибами на местах. Бывший следователь рассказал, что более 20 его родственников, православных священников, были убиты в результате репрессий.

Он добавил, что нельзя возбудить уголовное дело, так как Сталин умер, однако нужно дать его действиям объективную оценку. «Не эмоциональная оценка действий должна быть дана, хороший он или плохой, достиг СССР под его руководством каких-то там целей или нет, а должна быть дана правовая оценка. По закону он действовал или нет? Это то, чего я хочу добиться», — заявил Степанов.

Ранее о попытке возбудить дело против Сталина бывший следователь сообщил «Коммерсанту». Степанов подал заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

Теги: Иосиф Сталин, уголовное дело, новости РБК
Материалы по теме
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Общество
Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter