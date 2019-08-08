Экс-следователь объяснил попытки добиться возбуждения дела против Сталина

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов объяснил РБК попытки возбудить уголовное дело против главы СССР Иосифа Сталина необходимостью правовой оценки репрессий.

Степанов отметил, что Сталин, Лазарь Каганович и другие подписали постановление ЦИК ВКП (б), утверждающее приказ НКВД №00447. Экс-следователь добавил, что в нем была установлена норма, сколько людей должно быть убито и посажено в лагеря «только за то, что они были церковниками, казаками, кулаками».

«Я считаю, что эти действия были незаконными. Я считаю, что должна быть дана объективная оценка действиям Сталина, от приказа которого были убиты мои родственники», — сказал он.

По словам Степанова, он в течение двух лет судится с директором ФСБ Александром Бортниковым из-за интервью «Российской газете», в котором он объяснял репрессии при Сталине перегибами на местах. Бывший следователь рассказал, что более 20 его родственников, православных священников, были убиты в результате репрессий.