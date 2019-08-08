В Совфеде не удивились словам Эрдогана о принадлежности Крыма

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал неудивительным мнение Турции относительно статуса полуострова. Таким образом, он отреагировал на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма».

«Мнение Турции мы учитываем, но, по большому счету, оно нас не очень беспокоит, оно для нас понятно», — заявил РБК Цеков.

Сенатор выразил надежду на изменение позиции Анкары, отметив, что для этого может потребоваться длительное время. «Турция не в первый раз заявляет, поэтому ничего удивительного нет, такова политика Турции сегодня в вопросах Крыма. Надеемся, что пройдет время, и Турция признает Крым составной частью России. Чем быстрее это произойдет, тем лучше», — сообщил он.

Ранее Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара продолжит поддерживать независимость и территориальную целостность Украины. «Турция не признает незаконную аннексию Крыма и не собирается ее признавать», — сказал он. При этом президент Турции выразил надежду, что конфликт в Донбассе завершится максимально быстро и это произойдет на основе международного права.