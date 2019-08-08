В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Магнитогорске правоохранительные органы задержали местного жителя, которого подозревают в минировании автомобиля, из-за которого пострадал мужчина. Об этом сообщается на сайте управления СК по Челябинской области.

Личность подозреваемого установили совместно следователи СК, сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии, однако его имя не сообщается.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 30, п.«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). В настоящее время следователи собирают доказательства его вины, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Утром 7 августа в Магнитогорске взорвался автомобиль, после того как его владелец открыл дверь. Пострадавшего госпитализировали с повреждением нижних конечностей, сообщала региональная прокуратура. Врачи отмечали, что он находится в состоянии средней тяжести.