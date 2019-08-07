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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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При взрыве автомобиля в Магнитогорске пострадал мужчина

В Магнитогорске Челябинской области взорвался автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. В результате пострадал один человек.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел после того, как хозяин автомобиля подошел к своей машине и открыл дверь. «В настоящий момент он находится в больнице с повреждениями нижних конечностей», — сообщили в прокуратуре.

По информации 74.ru, пострадавший — уроженец Таджикистана. В региональном минздраве изданию заявили, что его состояние оценивается как средней тяжести.

Взрыв прогремел во дворе жилого дома на улице Советской Армии, уточняет местный портал «Верстов.Инфо». По неподтвержденной информации, в машине могло сработать взрывное устройство.

Данные об устройстве подтвердили источники Znak.com. Причиной произошедшего могли стать личные неприязненные отношения между владельцем автомобиля и его знакомыми — местными торговцами, пишет издание.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщает Ura.ru. На месте работают взрывотехники.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябиноской области РБК посоветовали обратиться в следственный комитет. В СУ СК России по Челябинской области не cмогли оперативно предоставить информацию.

Теги: Магнитогорск, взрыв автомобиля, пострадавший, новости РБК
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