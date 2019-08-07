При взрыве автомобиля в Магнитогорске пострадал мужчина

При взрыве автомобиля в Магнитогорске пострадал мужчина

В Магнитогорске Челябинской области взорвался автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. В результате пострадал один человек.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел после того, как хозяин автомобиля подошел к своей машине и открыл дверь. «В настоящий момент он находится в больнице с повреждениями нижних конечностей», — сообщили в прокуратуре.

По информации 74.ru, пострадавший — уроженец Таджикистана. В региональном минздраве изданию заявили, что его состояние оценивается как средней тяжести.

Взрыв прогремел во дворе жилого дома на улице Советской Армии, уточняет местный портал «Верстов.Инфо». По неподтвержденной информации, в машине могло сработать взрывное устройство.

Данные об устройстве подтвердили источники Znak.com. Причиной произошедшего могли стать личные неприязненные отношения между владельцем автомобиля и его знакомыми — местными торговцами, пишет издание.