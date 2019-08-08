Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше

Корвет вооружен 76 мм пушкой и восемью переносными зенитными ракетными комплексами «Игла». На его борту также базируется вертолет и несколько беспилотных летательных аппаратов. Корабли проекта 22160 предназначены для защиты морской экономической зоны и способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности.

В мае британский фрегат HMS Northumberland сопроводил в проливе Ла-Манш российский противолодочный корабль «Североморск». Корабль направлялся к пункту постоянного базирования после дальнего похода, начавшегося в июле 2018 года.