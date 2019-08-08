Британский корабль сопроводил российский патрульный корвет в Ла-Манше

Британский патрульный корабль HMS Forth сопроводил в проливе Ла-Манш российский патрульный корвет «Василий Быков». Об этом сообщается в Twitter Королевских ВМС.
Как сообщили ранее в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль «Василий Быков» впервые прошел через пролив Ла-Манш.
Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» был построен на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и спущен на воду 28 августа 2017 года. Он вошел в состав ВМФ России в декабре 2018 года.
Российский корвет имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания составляет 6000 миль, автономность – 60 суток.