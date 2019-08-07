Появилось видео со взятыми в плен спецназовцами в особняке Атамбаева

Издание Kaktus Media опубликовало видеозапись со взятыми в плен сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Киргизии, участвующими в штурме дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
На кадрах видны двое мужчин в боевом обмундировании, которые сидят на диване. Их лица скрыты. Вокруг них стоят люди в гражданском.
По данным издания, в ходе штурма часть из сотрудников сдалась сторонникам Атамбаева. Как сообщал портал 24.kg, силовиков избили и отобрали оружие. Спецслужба Киргизии опровергла информацию о задержании спецназовцев у дома Атамбаева.