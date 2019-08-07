Редакцию USA Today эвакуировали из-за сообщения о вооруженном человеке

Редакция USA Today в штате Вирджиния была эвакуирована после сообщения о том, что в здании появился вооруженный мужчина. Об этом сообщается на сайте издания.

Сигнал тревоги прозвучал в здании утром в среду, 7 августа, по восточному времени США. К зданию подъехали полицейские машины и автомобили экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах и с оружием эвакуировали из издания сотни людей и обыскали его, в небе дежурил вертолет. В результате выяснилось, что информация о мужчине с оружием была ложной.

Инцидент с редакцией USA Today произошел на фоне двух массовых убийств в США в начале августа с применением огнестрельного оружия, в которых погибли несколько десятков человек. Издание также отмечает, что усиленная реакция полицейских связана с прошлогодним происшествием в редакции Capital Gazette, когда вооруженный человек застрелил пятерых сотрудников газеты.