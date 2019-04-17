Против Utair завели дела из-за продажи 11 билетов для двух больных детей

В феврале стало известно, что жительница Хабаровска, мать-одиночка прилетела со своими сыновьями-близнецами в Курган на операцию в центр имени Илизарова. На обратном пути ей пришлось купить 11 билетов для своих детей по требованию Utair. В авиакомпании свое требование объяснили тем, что их не предупредили о двух маломобильных пассажирах на рейсе, при этом один лежачий мальчик займет девять мест, а другой, с ногой в гипсе — два.