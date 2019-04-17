Против Utair завели дела из-за продажи 11 билетов для двух больных детей

Сургутская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании Utair. Об этом РБК сообщили в надзорном ведомстве.
«Нам поступило обращение из Уральской транспортной прокуратуры гражданки, которая летела. Мы провели проверку на основании обращения», — заявили в прокуратуре.
По итогам проверки против авиакомпании были возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 14.7 КоАП (обман потребителей) и ч. 1 ст. 14.5 КоАП (продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации). Оба дела прокуроры направили на рассмотрение в Роспотребнадзор.
РБК направил запрос в пресс-службу Utair.