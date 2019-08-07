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BRENT $50 (-11,82%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,66%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Сбербанк впервые раскрыл число абонентов своего мобильного оператора

По состоянию на июль 2019 года база виртуального мобильного оператора связи «СберМобайл» превысила 400 тыс. абонентов, сообщил РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Активная абонентская база «СберМобайл» с конца прошлого года выросла почти в пять раз и в июле превысила 400 тыс. активных абонентов. Подключиться к «СберМобайл» можно уже в 45 регионах страны, продолжается активная региональная экспансия», — уточнил Хасис, добавив, что услуги связи при этом доступны клиентам на территории всей страны.

«Ведомости» сообщали, что виртуальный мобильный оператор Сбербанка собрал абонентскую базу из 85,9 тыс. активных пользователей, по данным апрельской презентации компании для инвесторов. Представитель Сбербанка уточнил изданию, что данный показатель абонентской базы актуален на декабрь 2018 года, но не назвал актуальные данные.

Сбербанк запустил «СберМобайл» в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 26 сентября 2018 года. До этого проект тестировали под рабочим названием «Поговорим» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, затем в Москве и Подмосковье. На декабрь того года клиентская база выросла до 85,9 тыс. абонентов.

Теги: Сбербанк, мобильный оператор
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