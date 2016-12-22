Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37%

​На заседании научно-методического совета Министерства просвещения России решено было сократить федеральный перечень учебников на 37%. Об этом РБК сообщили два участника совета.

По словам собеседников РБК, по итогам принятых решений федеральный перечень будет сформирован на основе минимум 863 учебников. Ранее в ФПУ находилось около 1370 учебников. Таким образом, число изданий сократилось на 37%. Однако в перечень вернулись учебники, которые несколькими годами ранее были вычеркнуты из списка, однако пользовались большой поддержкой у педагогического и родительского сообщества. Среди них учебник по математике для младших классов Людмилы Петерсон.

По словам собеседников, свое представительство в составе ФПУ сохранили все издательства учебной литературы, как крупные, так и небольшие.

В апреле стало известно, что по результатам экспертизы Российской академии образования около 30% школьных учебников получили отрицательные отзывы. Полученные результаты были направлены членам научно-методического совета министерства для детального анализа.