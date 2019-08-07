Авиакомпания «Глобус» назвала причину задержки вылета рейса из Черногории

Задержка вылета рейса авиакомпании «Глобус» из Черногории произошла из-за повреждения носового обтекателя самолета наземными службами аэропорта. Об этом сообщила РБК менеджер по PR-проектам группы компаний S7 Надежда Горева.

«4 августа при подготовке к вылету рейса 932 Тиват — Москва багажной телегой был поврежден носовой обтекатель самолета Boeing 737. Следующим рейсом из Москвы в Тиват утром 5 августа были направлены технические специалисты и доставлена деталь для замены», — сказала Горева.

Она добавила, что авиакомпания обеспечила пассажиров рейса питанием и разместила их в гостинице. Представители перевозчика переоформили часть пассажиров на рейсы других авиакомпаний 4 и 5 августа, добавила Горева.

«Ремонт воздушного судна занял длительное время, и было принято решение направить резервный самолет за оставшимися пассажирами. Из-за ограничения работы в вечернее время аэропорт Тиват не смог принять резервный борт 5 августа, поэтому пассажиры были доставлены в Москву дополнительным рейсом 6 августа», — сообщила Горева.