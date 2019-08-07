Британский журналист предложил не лечить людей с ожирением

Ожирение — это не болезнь, поэтому людей с ним лечить не нужно. Такое мнение высказал британский журналист и телеведущий Майкл Бюерк, сообщает Metro.

По его словам, в ожирении виновата человеческая жадность, однако люди имеют полное право делать «плохой выбор» в своей жизни. Телеведущий считает, что, если оставить людей с ожирением в покое, это может принести экономическую выгоду и позволит сэкономить средства национальной службы здравоохранения.

«Сколько он или она будет стоить, если вместо сердечного приступа в 52 года, они доживут до старости и будут страдать от деменции, которая требует десятилетий дорогостоящего ухода?» — говорит телеведущий. «Оставьте их в покое. Они слабые, но не больные!», — заключил Бюерк.

Бюерк также добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Раннюю смерть людей с ожирением нужно считать «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями, считает он.