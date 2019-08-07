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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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«Талибан» взял ответственность за взрыв у полицейского участка в Кабуле

В Кабуле, столице Афганистана, в результате взрыва у входа в полицейский участок пострадали как минимум 95 человек. Об этом сообщает телеканала Aljazeera со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел.

Он уточнил, что бомба взорвалась внутри автомобиля, когда он был остановлен на контрольно-пропускном пункте. По словам представителя Министерства здравоохранения Афганистана, большинство раненых — гражданские лица. Ответственность за взрыв на себя взяло запрещенное в России движение «Талибан».

В середине июля в городе Кандагаре на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль у входа в штаб-квартиру полиции. В результате погибли девять человек, еще 60 получили ранения. Ответственность за взрыв на себя также взяли боевики «Талибана».

Теги: Кабул, взрыв бомбы, потрадавшие
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