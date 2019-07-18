В Афганистане из-за взрыва у штаб-квартиры полиции погибли девять человек

В Афганистане из-за взрыва у штаб-квартиры полиции погибли девять человек

В городе Кандагаре на юге Афганистана взорвался заминированный автомобиль у входа в штаб-квартиру полиции. В результате погибли девять человек, еще 60 получили травмы, передает TOLO News.

Как пишет Aljazeera, нападавшие также обстреляли здание полиции с близких позиций. Как сообщили TOLO News очевидцы, после первого взрыва они услышали еще три.

Ответственность на себя взяли боевики запрещенного в России движения «Талибан».

В афганской провинции Газни 7 июля талибы взорвали грузовик рядом с офисом Национального управления безопасности. В результате погибли 12 человек, еще 70 пострадали. Большинство из них были мирными жителями.