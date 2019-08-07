Генконсульство прокомментировало задержание россиянина в США

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что не получало от властей США уведомлений о задержании россиянина. Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии в Twitter.

«На настоящий момент каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США не поступало. Генконсульство держит вопрос на контроле и предпринимает необходимые усилия по установлению всех обстоятельств этого дела», — отмечается в сообщении.

При этом адвокат Бенджамин Ястер рассказал «РИА Новости», что россиянина отпустили под залог.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщала, что 6 августа в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания, задержали россиянина Владимира Кузнецова. Ему предъявили обвинение в незаконном экспорте частей огнестрельного оружия в Россию.