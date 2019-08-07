В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Речь идет о Владимире Кузнецове, во вторник ему предъявили обвинение в федеральном суде Бруклина. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Rich Pedroncelli / AP

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

Задержание было проведено утром во вторник, 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания. В этот же день Кузнецов престал перед федеральным судьей в Бруклине (Нью-Йорк), где ему было предъявлено обвинение.

Прокуратура вменяет Кузнецову незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из Соединенных Штатов физическим лицам в России. По мнению обвинения, россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность Штатов.

«Сегодняшний арест демонстрирует нашу решимость расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто незаконно экспортирует запрещенные предметы без учета их конечного использования, ставя собственное обогащение выше интересов нашей страны», — приводятся в сообщении слова прокурора Ричарда Донохью.

По версии обвинения, с февраля 2017 года и по настоящее время Кузнецов поставлял из Соединенных Штатов в Россию части огнестрельного оружия и других предметов, включенных в Контрольный список товаров Соединенных Штатов, которые не могут вывозиться из США без лицензий Госдепартамента и Министерства торговли США.