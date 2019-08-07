В Сахалинской области автобус столкнулся с кран-балкой грузовика

Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем на трассе «Южно-Сахалинск-Оха» в районе населенного пункта Тихая. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Сахалинской области.

По предварительным данным, водитель грузовика с кран-балкой начал поворачивать налево от правой обочины дороги, но не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с автобусом, который ехал в попутном направлении.

Авария произошла на 133 км автодороги. Отмечается, что автобус следовал по маршруту Макаров — Южно-Сахалинск.

В ГУ МВД добавили, что в результате пострадали шесть человек. ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Сахалинской области сообщает, что пострадали 12 человек. В Макаровской центральной больнице агентству рассказали о восьми госпитализированных.