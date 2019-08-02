В Татарстане 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В Татарстане 11 человек пострадали в результате ДТП с автобусом

В Елабужском районе Татарстана в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.

«Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

При этом семь пострадавших были госпитализированы, а остальных отпустили на амбулаторное лечение.

По данным регионального МВД, инцидент произошел в 17:30 по местному времени (совпадает с московским) 2 августа. Грузовик Mercedes столкнулся с вахтовым автобусом Hyundai. В момент аварии в салоне автобуса находились 24 человека.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.