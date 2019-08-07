Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета

Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в эфире «Радио НВ».

«Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий» (цит. по News One), — сказал он.

Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он ехал. В МВД отмечали, что причиной стало взрывное устройство.

В июле 2019 года Луценко сообщил, что по делу об убийстве журналиста допросили сотни человек, а к расследованию привлекли иностранных специалистов. При этом он отметил, что «есть горячие версии».