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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Убийство Павла Шеремета ,  
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Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в эфире «Радио НВ».

«Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий» (цит. по News One), — сказал он.

Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он ехал. В МВД отмечали, что причиной стало взрывное устройство.

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В июле 2019 года Луценко сообщил, что по делу об убийстве журналиста допросили сотни человек, а к расследованию привлекли иностранных специалистов. При этом он отметил, что «есть горячие версии».

При этом президент Украины Владимир Зеленский назначил на 23 июля предоставление отчета по этому делу от генпрокурора Луцкенко, главы МВД страны Арсена Авакова, главы Нацполиции Сергея Князева и исполняющего обязанности предстателя СБУ Ивана Баканова.

По словам Авакова, следователи подозревают россиян в причастности к убийству Шеремета.

Теги: Юрий Луценко, Украина, Павел Шеремет, Убийство
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