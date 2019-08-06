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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,38%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+20,72%) прогноз Cowen к 31.07.20
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В испанском отеле объяснили инцидент с российским флагом

Сотрудники отеля Best San Francisco Salou в городе Салоу (Испания) убрали флаг России по просьбе одного из посетителей ресторана. Об этом РБК сообщило руководство отеля.

«Один из наших гостей во время ужина попросил убрать российский флаг. Без каких-либо возражений мы убрали этот флаг, чтобы наш гость не испытывал неудобства», — говорится в заявлении отеля.

В субботу, 3 августа, в ресторане при отеле прошел тематический ужин с блюдами русской кухни. Флаг был размещен чуть ниже буфетного стола для того, чтобы гости разных национальностей могли определить происхождение блюда. Гость, попросивший убрать флаг, все еще проживает в Best San Francisco Salou, уточнили в отеле.

«Основная задача отеля Best San Francisco Salou — предложить хороший отдых всем нашим гостям, независимо от их национальности и, разумеется, без какой бы то ни было дискриминации», — отметили РБК в отеле.

Ранее пользователь David Plaster написал в Facebook, что туристы с Украины обратились к сотрудникам отеля с просьбой убрать российский флаг, чтобы «не чувствовать себя на ужине плохо». По его словам, администратор отказал им, так как «его позиция является точкой зрения всей Испании».

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В середине июля в городе Черновцы (Украина) на дверях пиццерии New York Street Pizza появилась наклейка с изображением свиньи в цветах флага России. Таким образом владельцы заведения хотели предупредить русскоязычных посетителей, которые отказываются общаться на украинском языке.

Теги: российский флаг, туристы, Испания, новости РБК
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