На Украине кафе повесило на дверь наклейку свиньи в цветах флага России

На Украине кафе повесило на дверь наклейку свиньи в цветах флага России

В городе Черновцы (Украина) на дверях пиццерии New York Street Pizza появилась наклейка с изображением свиньи в цветах флага России. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам администратора кафе, таким образом владельцы хотят предупредить русскоязычных посетителей, которые отказываются общаться на украинском языке.

Кроме того, уточнил представитель кафе, в заведение заходит «очень много пророссийски настроенных людей». «Мы принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень многие гости на это обижаются», — добавил он, но не смог пояснить, почему на наклейке изображена именно свинья.

Из материала следует, что корреспондент «Страна.ua» также поинтересовался у собственников пиццерии, не видят ли они в наклейке признаков разжигания вражды по национальному признаку — уголовного преступления. В кафе ответили отрицательно.