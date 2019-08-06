Советник Трампа посоветовал России «не удваивать ставку» на Мадуро

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал Россию не оказывать дальнейшей поддержки властям Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, сообщает Reuters. «Мы снова говорим России и особенно тем, кто контролирует ее финансы: «Не удваивайте плохую ставку», — отметил он.

Выступая на саммите в перуанской столице Лиме, Болтон подчеркнул, что власти США могут ввести ограничительные меры против иностранных граждан, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Соединенные Штаты настойчиво действуют, чтобы отрезать Мадуро от финансовой помощи и ускорить мирный демократический переход новой власти», — заявил Болтон. По его словам, новые санкции против Каракаса посылают сигнал «третьим сторонам, которые хотят вести бизнес с режимом Мадуро».

Советник Трампа добавил, что Вашингтон против проведения новых выборов в Венесуэле, пока Мадуро остается у власти, поскольку его правительство может манипулировать избирательной системой в его пользу.