Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады

Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады

Два российских противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели плановый полет над Тихим океаном у побережья США и Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Самолеты сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации, поднятых в воздух с аэродрома Елизово (Камчатский край).

Ту-142 выполнили 13-часовой беспосадочный полет. Их дозаправку в воздухе обеспечили самолеты Ил-78 дальней авиации ВКС РФ. Полет прошел в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, заявили в Минобороны.

В понедельник, 5 августа, американский военный патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку в восточной части Средиземного моря вблизи зарубежной базы российского флота в Тартусе. Полет проходил на высоте более 9 км над землей, самолет двигался со скоростью 946,2 км/ч.