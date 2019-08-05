Военный самолет США провел разведку около российской базы в Сирии

Американский военный патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведку в восточной части Средиземного моря неподалеку от единственной зарубежной базы российского флота в Тартусе. Об этом сообщается в Twitter мониторингового сервиса PlaneRadar.

Самолет с бортовым номером 169329 поднялся в небо с расположенной на острове Сицилия авиабазы НАТО Сигонелла. В 12:15 мск, согласно данным мониторингового сервиса, самолет пролетел напротив базы Тартус. Полет проходил на высоте более 9 км над землей, самолет двигался со скоростью 946,2 км/ч.

База российского флота в Тартусе появилась в Сирии еще в 1971 году, когда там обустроили пункт материально-технического обеспечения. Он обслуживал корабли 5-й оперативной эскадры. С 2017 года там размещается база российского Военно-морского флота. Соглашение между Москвой и Дамаском было подписано на 49 лет.