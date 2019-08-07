Названа дата прощания с композитором Сергеем Березиным

Прощание с композитором Сергеем Березиным, скончавшимся 5 августа, по предварительной информации, состоится 9 августа. Об этом сообщила РБК его супруга Гелена Дорфман.

«Предварительно, в 12 часов. Троекуровское кладбище, прощание в зале там, на кладбище. Это пятница, 9 августа», — уточнила она.

Эту информацию РБК подтвердила и работавшая с Березиным поэтесса Лариса Рубальская. При этом она оговорилась, что информация о времени и месте прощания пока не является окончательной.

Народный артист России, композитор Сергей Березин скончался на 82-м году жизни в понедельник, 5 августа. По словам Дорфман, он ушел из жизни после продолжительной болезни.