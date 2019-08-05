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Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года, об этом в Instagram написала поэтесса Лариса Рубальская.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя», — написала Рубальская. Она описала Березина как удивительного, благородного и порядочного человека, который был ее близким и надежным другом.

«Печальное событие, что я могу сказать. Он был моим другом, я пел его песни, и не одну. Искренний и добрый человек, все его любили. Искренне печально, что уходят такие музыканты и композиторы. Но время уже такое, жизнь больше не кажется бесконечной», — прокомментировал смерть композитора РБК певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Сергей Березин родился 31 октября 1937 года. С 1973 года он работал в ансамбле «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова, а в 1975 году основал новую группу «Пламя». Он был народным артистом России и автором таких песен, как «Снег кружится», «Может, я тебя выдумал», «Всюду только ты», «Золотые шары», «Осень», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу».

Теги: композитор, смерть, новости РБК
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