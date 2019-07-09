Структура «Ростеха» займется производством американских вакцин в России

Пока население самостоятельно прививается от этих заболеваний. Вакцина против ВПЧ применяется для профилактики рака шейки матки и анального канала у женщин и анального канала у мужчин, поскольку этот вирус их и вызывает.

По ротавирусу единственная вакцина на рынке — это «Ротатек», рассказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В 2018 году его продажи составили 180 тыс. доз на сумму порядка 340 млн. руб. в оптовых ценах. По ветряной оспе единственная вакцина у другой компании, английской GSK — «Варилрикс» в 2018-м купили 184 тыс. доз на сумму 446 млн. руб. в оптовых ценах.

Рынок вакцин от ВПЧ делят MSD с «Гардасилом» и GSK с препаратом «Церварикс». Всего было продано около 82 тыс. доз этих вакцин, на 490 млн. руб. Доля препарата MSD составила порядка 88% в упаковках. GSK уже упаковывает свои вакцины в России, на предприятии «Биомед», добавил Беспалов.

Ежегодно в стране регистрируются порядка 800 тыс. случаев ветряной оспы, уступая по количеству случаев лишь ОРВИ, следует из доклад Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». По ротавирусу точной статистики нет, потому что не всегда врачи определяют и фиксируют вид кишечной инфекции, заметила доцент кафедры факультетской педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марина Федосеенко. С ВПЧ же встречались от 70% до 75% взрослого населения. Эта самая часто передающаяся половым путем инфекция, отметила она. ВПЧ почти в 100% случаях является причиной рака шейки матки, и в меньшей степени раков других органов, указала Федосеенко. Вакцины предотвращают заражение этими заболеваниями, подчеркнула она.

Перспектива рынка вакцин

На закупку вакцин от ветрянки и ротавируса Минздрав планировал ежегодно тратить 16,9 млрд руб. (6,1 млрд руб. на препараты против ветрянки и 10,8 млрд руб. — на вакцины против ротавирусной инфекции).

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой уточнить, планируются ли к включению в национальный календарь эти три вакцины и какой бюджет предусмотрен на их закупку.

Перспективы российского рынка вакцин от ВПЧ колоссальны, заметил Беспалов. Если отталкиваться от половозрастных групп, которым показана вакцинация, а это мужчины от 9 до 26 лет и женщины с 9 до 45 лет, то привить можно порядка 55 млн чел., указал он. «Если исходить из рекомендованного курса из трех доз и розничной цены за дозу порядка 6 тыс. руб. — получается сумма почти в 1 трлн руб. Разумеется, никто не будет закладывать подобные расходы в Нацкалендарь», — подчеркнул он.

Даже если прививать только детей, сумма все равно будет очень внушительной — 27-30 млрд руб. «Скорее всего либо компании предложат существенно сократить ценник, либо в Нацкалендаре будет предусмотрена вакцинация только отдельных групп риска, например, девочек», — указал он. Скорее всего, если компании договорились о таком масштабном проекте по локализации этих вакцин, у них есть понимание, что государство начнет делать крупные закупки этих препаратов в ближайшие годы, считает Беспалов.

Контракту «предшествовала долгая и непростая подготовительная работа», сообщил РБК президент «Марафон Групп» Александр Винокуров. «После приобретения контрольного пакета «ФОРТа» в мае 2017 года нами была проведена работа по подготовке стратегии развития компании, оздоровлению финансового состояния и технического оснащения предприятия, результатом которой стал проявленный MSD интерес к партнерству с компанией для локализации в России производства сразу трех вакцин», — рассказал он. Генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС Марван Акар сообщил, что достигнутые между компаниями договоренности — важный шаг, направленный на увеличение доступности населению России профилактических мер по предотвращению вирусных заболеваний.

В пресс-службе «Ростеха» РБК сообщили, что корпорация поддерживает этот проект, «открывающий новые возможности для импортозамещения в фармацевтической отрасли».