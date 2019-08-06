Правозащитники заявили о поданной избитым велосипедистом жалобе в СК

Велосипедист Андрей Кургин, избитый 3 августа на акции в центре Москвы, обратился в Следственный комитет с требованием проверить действия полиции на предмет превышения полномочий (п. а, б ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается на сайте проекта «Зона права».

По словам Кургина, 3 августа с 11:20 мск он катался на велосипеде по городу, после чего собирался принять участие в акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

В 15:00 мск в Новопушкинском сквере полицейские без предъявления требований повалили Кургина на тротуар вместе с велосипедом и стали избивать дубинками, хотя мужчина не оказывал сопротивления. После этого его вместе с велосипедом перенесли к автозаку, где обыскали рюкзак и позже отпустили. В городской поликлинике №115 у Кургина диагностировали ссадины обеих рук, ушиб и кровоподтеки правого бедра.

По словам Кургина, он не совершал противоправных действий. «Основания для применения физической силы и специальных средств ко мне у сотрудников полиции отсутствовали», — отметил он.