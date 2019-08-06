Васильев назвал фешен-директора ЦУМа «яркой звездой мира гламура и моды»

Историк моды Александр Васильев, комментируя смерть фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, заявил РБК, что погасла «яркая звезда мира гламура и моды».

«Она была человеком-праздником, человеком, любившим жизнь, шампанское, бриллианты, покупки. Она любила моду всей душой, а ушла, я считаю, что очень гламурно и элегантно — никого не мучила своей немощью или недееспособностью», — сказал Васильев.

Он добавил, что Вербер была активным человеком, осветившим «многих миллионов российских женщин, которые полюбили вслед за ней блеск гламура». Васильев также принес соболезнования семье и коллегам Вербер.

Вербер скончалась 6 августа на 62-м году жизни. Она находилась в Италии, где ее госпитализировали. Геолокация последнего поста в ее Instagram — Форте-деи-Марми в Тоскане (фотография была выложена два дня назад).