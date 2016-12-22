Демографы заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России

Население России может начать убывать впервые с 2009 года, предупредили эксперты РАНХиГС. Миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль

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Население России может начать сокращаться уже в 2018 году из-за падения миграционного прироста, следует из июльского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара (*.pdf).

Естественная убыль населения за январь—май 2018 года составила 147,2 тыс. человек, она ускорилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (111,8 тыс.), следует из данных Росстата. Главная причина — снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе—мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но по данным за январь—апрель миграционный прирост падает. За первые четыре месяца текущего года он составил 57,1 тыс. человек, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,9 тыс.) и 2016 года (71,2 тыс.).

Миграционный прирост с января по апрель 2018 года компенсировал только 47,1% естественной убыли населения. «Если тенденции миграции и естественного движения не изменятся, уже в текущем году — впервые с 2009 года — население России может начать сокращаться», — предупреждают ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии и миграции РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.

Если международная миграция продолжит сокращаться, а естественная убыль расти, то население страны действительно может начать уменьшаться уже в текущем году, согласен с выводами экспертов директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. «Миграционный прирост — главный демографический ресурс, за счет которого может расти или хотя бы даже сохраняться неизменным население России, в условиях естественной убыли», — сказал РБК Вишневский.

Согласно базовому варианту демографического прогноза Росстата (*.xls), сокращение населения России может начаться с 2020 года, тогда как за 2018 год ожидается общий прирост населения на 116 тыс. человек, а за 2019 год — только на 21,7 тыс.

Сокращение из-за Украины

Основная причина замедления миграционного прироста — сокращение числа мигрантов из Украины при слабом восстановлении миграции из стран Центральный Азии, отмечают авторы доклада. За первые четыре месяца 2018 года население России увеличилось за счет мигрантов из Украины на 7,4 тыс. человек, тогда как в январе—апреле 2017 года из Украины прибыло 27,3 тыс. человек, а в том же периоде 2016 года — 35,3 тыс. Скорее всего, это связано с «консервацией ситуации на востоке Украины и прекращением массовой вынужденной миграции в Россию», считают демографы РАНХиГС.

Новым главным миграционным донором России стал Таджикистан, опередив не только Украину, но также Казахстан и Узбекистан. Миграционный прирост за счет стран дальнего зарубежья остается небольшим — 2,2 тыс. человек в январе—апреле текущего года. Его обеспечивают Индия, Грузия, Турция, Вьетнам и Афганистан, в то же время сохраняется убыль в миграции со странами Запада, среди которых Германия, США, Канада (туда уезжают в больших количествах, чем приезжают в Россию). Наблюдается убыль и с КНДР, зафиксировали демографы.

Потенциал роста временной миграции из стран — членов ЕАЭС исчерпан, что подтверждается данными за 2018 год. Пребывание иностранных граждан из СНГ сократилось с 8,6 млн в июне 2014 года до 8,3 млн в июне 2018-го. Единственное исключение — Киргизия, рост миграции из которой продолжается; по числу находящихся в России своих граждан эта страна вышла на 4-е место после Узбекистана, Украины и Таджикистана.