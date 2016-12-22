ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,76 62,06 EUR Нал. 73,53 72,55 USD Бирж. 62,27 -0,09 EUR Бирж. 72,68 -0,16 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6168,00 -162,00 IMOEX 2322,06 -0,60% RTSI 1177,50 -0,75% Brent 73,55 -3,69% DJIA 24914,33 +0,87% Nasdaq 7812,36 +1,24%
Демографы заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России
Лента новостей
СМИ узнали об увольнении главного тренера «Челси» 22:30, Спорт Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом 22:22, Политика Что привело к рекордному за два года падению цен на нефть 22:17, Экономика «Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях 22:13, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 22:08, РБК и Schneider Electric Минздрав показал проект закона о декриминализации ошибок с обезболивающим 22:06, Общество Глава Польши заявил об ожидании от Киева шагов по дегероизации членов УПА 22:00, Политика «Барселона» объявила о переходе французского футболиста за €36 млн 21:49, Спорт Американские лоббисты отчитались о полученных от Украины деньгах 21:47, Политика Траты по-американски: о чем договорился Трамп на саммите НАТО в Брюсселе 21:47, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 21:43, Спецпроект РБК Спорт Минздрав отреагировал на отказ госпитализировать ветерана на Ямале 21:39, Общество Демографы заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России 21:12, Экономика Группа Тимченко заявила об отсутствии планов снизить долю в НОВАТЭКе 21:03, Бизнес Власти связали проблемы инвесторов с мемом «не пытайся покинуть Омск» 20:58, Политика Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 20:52, РБК и Ингосстрах Трамп опубликовал письмо Ким Чен Ына 20:39, Политика Россиянам позволили снимать мигрантов с учета по месту регистрации 20:27, Общество Россия поднялась в рейтинге экономик Всемирного банка 20:16, Экономика Машина с украинским депутатом сбила участника митинга в центре Киева 20:10, Общество В МИДе раскритиковали «форсированное втягивание» Македонии в НАТО 20:10, Политика Роскомнадзор указал операторам на риск рассылок абонентам через Telegram 20:03, Технологии и медиа Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:52, РБК и IWC Американцы назвали Обаму лучшим президентом США 19:48, Общество Россияне вошли в тройку лучших на Международной олимпиаде по математике 19:38, Общество СМИ узнали об операции турецкой разведки на Украине и в Азербайджане 19:32, Политика Трамп заявил о недовольстве ситуацией с Крымом 19:31, Политика Вокалист Duran Duran опроверг обвинения в сексуальных домогательствах 19:30, Общество
Демографы заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России
Экономика, 21:12
0
Демографы заявили о риске первого за 10 лет сокращения населения России
Население России может начать убывать впервые с 2009 года, предупредили эксперты РАНХиГС. Миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Население России может начать сокращаться уже в 2018 году из-за падения миграционного прироста, следует из июльского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара (*.pdf).

Естественная убыль населения за январь—май 2018 года составила 147,2 тыс. человек, она ускорилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (111,8 тыс.), следует из данных Росстата. Главная причина — снижение числа рождений из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. Так, количество родившихся в январе—мае 2018 года сократилось на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Компенсировать естественное сокращение населения может миграция, но по данным за январь—апрель миграционный прирост падает. За первые четыре месяца текущего года он составил 57,1 тыс. человек, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (64,9 тыс.) и 2016 года (71,2 тыс.).

Миграционный прирост с января по апрель 2018 года компенсировал только 47,1% естественной убыли населения. «Если тенденции миграции и естественного движения не изменятся, уже в текущем году — впервые с 2009 года — население России может начать сокращаться», — предупреждают ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии и миграции РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская.

Если международная миграция продолжит сокращаться, а естественная убыль расти, то население страны действительно может начать уменьшаться уже в текущем году, согласен с выводами экспертов директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. «Миграционный прирост — главный демографический ресурс, за счет которого может расти или хотя бы даже сохраняться неизменным население России, в условиях естественной убыли», — сказал РБК Вишневский.

Согласно базовому варианту демографического прогноза Росстата (*.xls), сокращение населения России может начаться с 2020 года, тогда как за 2018 год ожидается общий прирост населения на 116 тыс. человек, а за 2019 год — только на 21,7 тыс.

Сокращение из-за Украины

Основная причина замедления миграционного прироста — сокращение числа мигрантов из Украины при слабом восстановлении миграции из стран Центральный Азии, отмечают авторы доклада. За первые четыре месяца 2018 года население России увеличилось за счет мигрантов из Украины на 7,4 тыс. человек, тогда как в январе—апреле 2017 года из Украины прибыло 27,3 тыс. человек, а в том же периоде 2016 года — 35,3 тыс. Скорее всего, это связано с «консервацией ситуации на востоке Украины и прекращением массовой вынужденной миграции в Россию», считают демографы РАНХиГС.

Новым главным миграционным донором России стал Таджикистан, опередив не только Украину, но также Казахстан и Узбекистан. Миграционный прирост за счет стран дальнего зарубежья остается небольшим — 2,2 тыс. человек в январе—апреле текущего года. Его обеспечивают Индия, Грузия, Турция, Вьетнам и Афганистан, в то же время сохраняется убыль в миграции со странами Запада, среди которых Германия, США, Канада (туда уезжают в больших количествах, чем приезжают в Россию). Наблюдается убыль и с КНДР, зафиксировали демографы.

Потенциал роста временной миграции из стран — членов ЕАЭС исчерпан, что подтверждается данными за 2018 год. Пребывание иностранных граждан из СНГ сократилось с 8,6 млн в июне 2014 года до 8,3 млн в июне 2018-го. Единственное исключение — Киргизия, рост миграции из которой продолжается; по числу находящихся в России своих граждан эта страна вышла на 4-е место после Узбекистана, Украины и Таджикистана.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: демография , миграция
Главное
Москва запросила у Минска агреман на назначение полпреда Бабича послом Политика
Материалы по теме
Эксперты Кудрина предложили ввести в России грин-карты для мигрантов Экономика
Россиянам позволили снимать мигрантов с учета по месту регистрации Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter