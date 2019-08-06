В Совфеде назвали предвзятой позицию НАТО по присоединению Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала РБК заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.

Ковитиди назвала позицию Североатлантического альянса предвзятой. По ее словам, «высказывания его лидеров по Крыму и России заслуживают очевидной критической оценки».

Она заявила, что жители полуострова «приняли единственно правильное решение об объявлении государственности Республики Крым и воссоединении с Россией». «Мы не допустили войны, уничтожения республики, ее национальных традиций, культурных ценностей и превращения полуострова в стратегический плацдарм НАТО на Черном море у границ России», — сказала сенатор РБК.

В ходе выступления в Новой Зеландии Столтенберг назвал присоединение Крыма к России последствием усиления конкуренции между великими державами. Говоря о проблемах глобального характера, с которыми сталкиваются страны — члены альянса, Столтенбег привел в пример «незаконную аннексию» полуострова.