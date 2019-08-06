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В Совфеде назвали предвзятой позицию НАТО по присоединению Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала РБК заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.

Ковитиди назвала позицию Североатлантического альянса предвзятой. По ее словам, «высказывания его лидеров по Крыму и России заслуживают очевидной критической оценки».

Она заявила, что жители полуострова «приняли единственно правильное решение об объявлении государственности Республики Крым и воссоединении с Россией». «Мы не допустили войны, уничтожения республики, ее национальных традиций, культурных ценностей и превращения полуострова в стратегический плацдарм НАТО на Черном море у границ России», — сказала сенатор РБК.

Политика
Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к России

В ходе выступления в Новой Зеландии Столтенберг назвал присоединение Крыма к России последствием усиления конкуренции между великими державами. Говоря о проблемах глобального характера, с которыми сталкиваются страны — члены альянса, Столтенбег привел в пример «незаконную аннексию» полуострова.

Крым стал частью России после референдума в 2014 году. США и страны Евросоюза считают произошедшее незаконной аннексией. Этой же позиции придерживаются власти Украины. В Москве с этим мнением не согласны, президент Владимир Путин называл вопрос принадлежности полуострова исторически закрытым.

Теги: Крым, Совет Федерации, новости РБК
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