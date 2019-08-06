В Башкирии зафиксировали массовую гибель рыбы

В Башкирии на озере Толбазы в Аургазинском районе массово погибла рыба, сообщается на сайте республиканского МЧС.

Информация о гибели рыбы поступила в ведомство 6 августа, прибывшие на место сотрудники подтвердили эту информацию.

На озеро направили передвижную лабораторию для отбора проб воды. Специалисты Аургазинской районной ветеринарной станции взяли пробы анализов у погибшей рыбы. Организовано взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Создана специальная комиссия по расследованию причин произошедшего.

Проживающим рядом с озером гражданам запретили купаться и выводить к водоему домашнюю птицу. Также выставлены запрещающие знаки.

В июне управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии сообщило о массовой гибели рыбы и раков в Байкале. Погибли около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. По факту произошедшего проводится расследование.